Eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Kadıköy'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan eşi Yudum M'yi (33) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kadıköy'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan eşi Yudum M'yi (33) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün 18.30 sıralarında Göztepe'de özel bir hastanede çalışan Yudum M'nin tartıştığı eşi tarafından bıçaklanmasının ardından müdahaleye karşın hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olaydan sonra ticari taksiyle hastaneden kaçan şüpheli Güntay M'nin (38) gidebileceği adreslerde önlem aldı ve zanlıyı gece saatlerinde Pendik'te yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde 2 gün önce tartıştıkları eşinin evi terk ettiğini, olay günü 2 çocuğuyla göz muayenesi için hastaneye gittiği esnada eşiyle tekrar tartıştıklarını anlattı.

Bıçakla eşini yaralayıp olay yerinden kaçtığını itiraf eden Güntay M'nin, apartman görevlisi olarak çalıştığı, 12 yıllık evliliklerinden 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Adliyesi'nde nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "eşini kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli Güntay M. "Bıçakla yüzünü yaralamak istedim. Kendini geriye doğru atınca yere düştü. Düştüğünde bıçağın boynuna geldiğini fark ettim. Sonra 'doktor' diye bağırdım. O esnada çocuklarım da olayı gördü. Çok pişmanım." dedi.

Hakimlik, şüpheli Güntay M'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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