Son dakika haber! Eşini öldürüp, 'Kuzularıma kıyamadım' diye paylaşım yaptı; teslim oldu - Haberler
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Son dakika haber! Eşini öldürüp, 'Kuzularıma kıyamadım' diye paylaşım yaptı; teslim oldu

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

Son dakika haber: HATAY'ın Payas ilçesinde 3 çocuk babası Harun Kafalı (43), tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğdu.

PAYAS, HATAY (DHA) - HATAY'ın Payas ilçesinde 3 çocuk babası Harun Kafalı (43), tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğdu. Cinayet sonrası sosyal medya hesabından "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" paylaşımında bulunan Kafalı, 1 gün sonra polise teslim oldu.

Olay, dün sabah Payas'a bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra ailevi nedenle tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğdu. Daha sonra okula gidip, çocuklarını alan Kafalı, akrabalarının evine bıraktı. Bu sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Harun Kafalı, teslim oldu. Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazan Harun Kafalı'nın sorgusu sürüyor.


Son dakika haber! Eşini öldürüp, 'Kuzularıma kıyamadım' diye paylaşım yaptı; teslim oldu

Son dakika haber! Eşini öldürüp, 'Kuzularıma kıyamadım' diye paylaşım yaptı; teslim oldu

Son dakika haber! Eşini öldürüp, 'Kuzularıma kıyamadım' diye paylaşım yaptı; teslim oldu

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Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Son Dakika Haberleri
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