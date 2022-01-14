Son dakika haber... EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİSİNİ AĞIR YARALADI; DAMADINDAN HELALLİK İSTEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİSİNİ AĞIR YARALADI; DAMADINDAN HELALLİK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR'da Bayram E. (50), eşi Emsal E.'yi (52) bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak öldürdü.

AFYONKARAHİSAR'da Bayram E. (50), eşi Emsal E.'yi (52) bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak öldürdü. Damadını arayıp, helallik isteyen Bayram E., aynı bıçağı kendisine de defalarca sapladı. İhbarla eve gelen polislerin engel olduğu Bayram E., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Emirdağ ilçesine bağlı İncili Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Bayram E. ile eşi Emsal E. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bayram E., bu sırada eşini göğsünden bıçaklayıp, başına da sert cisimle vurdu. Daha sonra damadını telefonla arayan Bayram E., eşini öldürdüğünü, kendisini de öldüreceğini belirterek, helallik istedi. Aynı bıçağı kendi vücuduna da defalarca saplayan Bayram E.'ye, ihbar üzerine eve gelen polisler engel oldu. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Emsal E., ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emsal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bayram E. ise ağır yaralı olarak ambulansla Afyonkarahisar'daki hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi devam eden Bayram E.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Afyonkarahisar Emirdağ'da, eşi Emsal Emiş'i bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak, öldürdükten sonra damadını arayıp helallik isteyen, aynı bıçağı kendisine de saplamasıyla ağır yaralanan Bayram Emiş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emiş çiftinin, dün akşam aynı ilçede oturan kızlarına misafirliğe gittiği, eve döndükten sonra aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.

ŞİZOFRENİ HASTASIYMIŞ

Bayram Emiş'in eşini öldürüp, kendisini bıçakladığı sırada evde 12 yaşındaki diğer kızlarının da bulunduğu ortaya çıktı. Ailenin yakınları, Bayram Emiş'in şizofreni hastası olduğunu ve ilacını kullanmadığını söyledi. Emiş çiftinin yakınları, evde taziyeleri kabul etti.

Son dakika haber... EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİSİNİ AĞIR YARALADI; DAMADINDAN HELALLİK İSTEDİ

Son dakika haber... EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİSİNİ AĞIR YARALADI; DAMADINDAN HELALLİK İSTEDİ

Son dakika haber... EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİSİNİ AĞIR YARALADI; DAMADINDAN HELALLİK İSTEDİ

Son dakika haber... EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİSİNİ AĞIR YARALADI; DAMADINDAN HELALLİK İSTEDİ

Son dakika haber... EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİSİNİ AĞIR YARALADI; DAMADINDAN HELALLİK İSTEDİ

Son dakika haber... EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİSİNİ AĞIR YARALADI; DAMADINDAN HELALLİK İSTEDİ

Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title