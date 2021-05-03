Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden bıçakladı
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Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN - Haberler | 3. Sayfa

Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden bıçakladı Bursa'da bir kişi, karısını mesajla taciz eden şahsa randevu verip, buluşma noktasına geldiğinde 10 yerinden bıçakladı.

Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden bıçakladı

BURSA - Bursa'da bir kişi, karısını mesajla taciz eden şahsa randevu verip, buluşma noktasına geldiğinde 10 yerinden bıçakladı.

Olay, akşam 19.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Cuma G.,isimli şahıs; Y.K.'nin eşi B.K.'yı mesajla taciz etmeye başladı. B.K, durumu eşine söylerken Y.K., Cuma G.'yi arayarak buluşmak istedi. B.K., buluşma yerine giden Cuma G. ve Y.K., tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, Y.K., yanında getirdiği bıçakla Cuma G.,'yi 10 yerinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Cuma G.,'yi ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Y.K.'ı bulmak için çalışma başlattı.

Sesleri duyan Ramazan E., "İftar vakti yemeğimizi yiyorduk. Sesleri duyduk pencereden baktığımda bir kaç kişinin birini bıçakladıktan sonra kaçtığını gördüm" dedi.

Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden bıçakladı
Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden bıçakladı
Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden bıçakladı
Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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