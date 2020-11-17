Eşini kurşunlayan kadın intihar etti
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Eşini kurşunlayan kadın intihar etti

17.11.2020 16:10 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:48

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra kendisini 7. kattan boşluğa bırakarak intihar etti.

Dün gece Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Nevin D. (56), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Cengiz D. (54)'yi silahla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. Ağır yaralanarak yere yığıldı. Nevin D. eşini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan Cengiz D. önce Akhisar Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eşini vurduktan sonra bir binanın 7. katından atlayan Nevin D. ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini kurşunlayan kadın intihar etti
Eşini kurşunlayan kadın intihar etti
Eşini kurşunlayan kadın intihar etti
Eşini kurşunlayan kadın intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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