Eşini kurşun yağmuruna tutarak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakmıştı; sanık kocaya 17 yıl 1 ay hapis

Sabiha Mutlu yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kocası Samet Mutlu'ya boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermişti. Mahkeme çocuğun babasıyla ise haftada bir gün görüşmesini kararlaştırmıştı. 23 Mayıs günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmemişti. Samet Mutlu, kızını almak isteyen Sabiha Mutlu'ya tokat atıp silahla ateş etmişti. İddiaya göre Samet Mutlu, yere düşen Sabiha Mutlu'ya yerdeyken de ateş etmeye devam ederek felç kalmasına neden oldu.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Samet Mutlu duruşmaya getirildi. Şikayetçi Sabiha Mutlu ise avukatları ve annesi ile duruşmaya getirildi. Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya gelen Sabiha Mutlu, şikayetçi koltuğuna babası tarafından kucakta götürüldü.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM"

Söz verilen Sabiha Mutlu, "Diyeceğim bir şey yok. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Sabiha Mutlu'nun avukatı ise mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın eyleminin planlanmış, kasti bir eylem olduğunu belirterek en üst seviyede cezalandırılmasını istedi.

"TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

SABİHA'NIN ANNESİ BAYILDI

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE KONUŞTU

Duruşma salonu önünde annesi ile sarılan Sabiha Mutlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sabiha Mutlu, "Çok mutluyum. Ben evlendiğim dönemden yaklaşık 10 senedir ömrü billah her zaman dövdü, hep şiddet gösterdi ama hiçbir zaman ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu? O ceza aldı. 17 sene aldı. Çok mutluyum. Hakimlerden, savcıdan, devletten, milletten, hepinizden, herkesten. Çok teşekkür ediyorum. İlk defa adalet bugün yerini buldu, benim için tecelli etti. Çok teşekkür ederim, çok şükür. O ilk defa ceza aldı. O nezarette bile bir gün yatmadı ki, hiç yatmadı. O ilk defa ceza aldı. Çok şükür çok teşekkür ederim. Ben 6 ayın her günü, şu an yine ameliyatlıyım. Ayaklarım sargı içinde" dedi.