Eşini Kovid-19'dan kaybeden baba, biri engelli iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'da eşini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden ve biri zihinsel engelli iki çocuğuna bakmak zorunda kaldığı için işe gidemeyen İbrahim Karkale, tek odalı evde çocuklarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Antalya'da eşini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden ve biri zihinsel engelli iki çocuğuna bakmak zorunda kaldığı için işe gidemeyen İbrahim Karkale, tek odalı evde çocuklarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Kepez ilçesinin Sütçüler Mahallesi'nde ikamet eden Karkale, akaryakıt istasyonunda pompacılık yaparak patronunun verdiği tek odalı evde eşi Keziban, zihinsel engelli kızları 15 yaşındaki Nazan ve 14 yaşındaki oğulları İsmail ile kıt kanaat de olsa bir arada mutlu yaşıyordu.

Karkale ailesinin huzur ve mutluluğuna, anne Keziban'ın 23 Nisan'da rahatsızlanmasıyla gölge düştü. Yapılan testlerde Karkale ailesine Kovid-19 teşhisi konuldu ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Karantina sürecinde durumu ağırlaşan anne, Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Karkale, çocuklarına bakmak zorunda olduğu için işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Hayat arkadaşının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Karkale, şimdi tek göz odada eşinin emaneti iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışıyor.

İbrahim Karkale, AA muhabirine, önce oğlunun daha sonra ailenin tamamının hastalandığını söyledi.

Bir süre karantinada kaldıklarını anlatan Karkale, "Bu sırada eşimin durumu kötüleşti, 6 gün içinde eridi ve kaybettim. Hafif zihinsel engelli çocuğumu yalnız bırakamadığım için işe gidemiyorum. Kızımın bakıma ihtiyacı var. Aç da kalsam susuz da kalsam çocuğuma bakacağım." dedi.

Annesini kaybeden oğlunun, acısını yaşayamadan ablasının ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye başladığını belirten Karkale, Nazan'ın ise annesinin ölümünü kabullenemediğini ve sürekli annesini istediğini ifade etti.

Karkale, kızını, annesinin hastanede bulunduğunu ve geleceğini söyleyerek oyalamaya çalıştığını söyledi.

"Nazan'ı ve oğlumu kimseye bırakamam"

Çocuklarıyla tek odalı, mutfak ve banyosu olan evde yaşamak zorunda olduğunu kaydeden Karkale, şöyle devam etti:

"İşe gidememe rağmen patronum iki aylık maaş verdi, sigortamı devam ettiriyor. Sonra nasıl geçimimi sağlayacağımı bilmiyorum. Bir şekilde çalışmam gerekiyor ama Nazan'ı da yalnız bırakamıyorum. Nazan'ı ve oğlumu kimseye bırakamam. Gerekirse çöpten ekmek toplayacağım ama yine çocuklarımı bırakmayacağım. Oğlum İsmail bana çok yardımcı oluyor ancak okul açılınca göndermek zorundayım. Onun geleceğiyle oynayamam. Bir yandan çalışmak zorundayım bir yandan çocuğuma bakmak zorundayım, ne yapacağımı bilmiyorum."

Kızına hafif zihinsel engelli raporu verildiği için engellilere verilen destekten yararlanamadıklarını anlatan Karkale, yetkililer ile hayırseverlerden çocuklarının bakımı ve kendisine iş imkanı sağlanması için yardım beklediğini ifade etti.

Eşinin özellikle kızlarına çok düşkün olduğunu ve ölmeden önce ona iyi bakmasını vasiyet ettiğini aktaran Karkale, kızını kimseye emanet etmek istemediğini de kaydetti.

İsmail Karkale ise bir evlerinin olmasını çok istediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam