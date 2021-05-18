Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı
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Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı

Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

KARAMAN'da dini nikahla yaşadığı eşi Tolga Nantu'nun (20) dolaba koymak istediği pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu bacağından yaralandığı öne sürülen Satı Laçin (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KARAMAN'da dini nikahla yaşadığı eşi Tolga Nantu'nun (20) dolaba koymak istediği pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu bacağından yaralandığı öne sürülen Satı Laçin (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Laçin, ilk ifadesinde tüfeği yanlışlıkla kendisinin ateşlediğini söylemişti. 

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi 252 sokakta meydana geldi. Pompalı tüfekle bacağından yaralanan Satı Laçin, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan Laçin, polisteki ilk ifadesinde tüfeği yanlışlıkla kendisinin ateşlemesi sonucu yaralandığını söyledi. Laçin'in davranışlarından şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucu olay sırasında evde olduğu anlaşılan Satı Laçin'in dini nikahla yaşadığı Tolga Nantu'nun ifadesine başvuruldu.

Yapılan sorgulamada Tolga Nantu'nun dolabın içine saklamak istediği pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu Satı Laçin'in yaralandığı ortaya çıktı. Laçin de daha sonra eşini korumak için tüfeği kendisinin ateşlediğini söyledi.'YAŞAMINI YİTİRDİ' Daha önceki eşinden 2 çocuğu olduğu belirtilen Satı Laçin, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Laçin. bugün, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Tolga Nantu da 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.


Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı
Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı
Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı
Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

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