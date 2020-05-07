Eşini koronavirüsten kaybeden kişi sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eşini kaybeden Hatice Serdar (60), hastalığı yenerek taburcu edildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eşini kaybeden Hatice Serdar (60), hastalığı yenerek taburcu edildi.

Kentte esnaflık yapan Nuri Serdar (64) ile eşi Hatice Serdar'ın (60) Kovid-19 testleri, nefes darlığı şikayeti üzerine 16 Nisan'da gittikleri Necip Fazıl Şehir Hastanesinde pozitif çıktı.

Burada tedavi altına alınan Nuri Serdar, 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Eşi vefat eden Hatice Serdar ise 23 gün süren tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Serdar, 14 gün boyunca evde gözlem altında tutulacak.

Kaynak: AA