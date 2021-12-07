Eşini kızı eczaneye gidince öldürüp, intihar etmiş ?

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde eşi Fatma Hoşça'yı (55) öldürüp, aynı tüfekle de başına ateş ederek hayatını sonlandıran Osman Hoşça'nın (76), evine kalmaya gelen kızının eczaneye gitmesini fırsat bilerek, cinayeti işlediği ortaya çıktı. Eczaneden dönüp eve gelince anne ve babasının cesetleriyle karşılaşan 6 aylık hamile kızları Özlem cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak'ta meydana geldi. Osman Hoşça, evdeki tüfekle, henüz bilinmeyen nedenle, önce eşi Fatma Hoşça'ya ateş etti, ardından da aynı tüfeği başına dayayıp, ateşledi. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.