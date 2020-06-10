Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapis
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapis

KONYA'da 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapis
10.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:50

KONYA'da 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, gerekçeli kararında, Fadik Sağdıç'ın eşi tarafından uzun süre cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, bu nedenle verilen cezada haksız tahrik indiriminin yüksek sınırdan uygulandığını bildirdi. Fadik Sağdıç'ın eşini uyuduğu sırada öldürdüğü için 'meşru müdafaa' koşullarının oluşmadığı kaydedildi.

Olay, 6 Eylül 2019 perşembe günü saat 23.00 sıralarında, Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatağında uyuyan Veysel Sağdıç'ı  başına defalarca keserle vurarak, öldürdükten sonra polisi aradı. Adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Sağdıç, ifadesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini yatağında uyuduğu sırada keserle başına vurarak, öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli hakaret ettiğini ve tartıştıklarını öne sürdü. Fadik Sağdıç, tutuklandı.

15 YIL HAPİS CEZASIHakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Sağdıç,  karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı. Sağdıç son savunmasında, "28 senedir ne çektiğimi bir ben, bir Allah bilir. Evlilik hayatım boyunca hep şiddet, iftira ve kıskançlık vardı. Çok agresif biriydi" dedi.  Olay günü kocasının kendisini tehdit ettiğini öne süren Sağdıç, "Bana, 'bunun gecesi var, sen görürsün' dedi. Ondan sonra kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde her şey bitmişti. 'Allah'ım ben ne yaptım' dedim. Ben bunu yapacak bir insan değilim. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Ben onu öldürmek istememiştim. Keşke ölmeseydi. Çok pişmanım. İnanın hapishane bile evimden daha huzurlu. Hapishane inanın çektiklerimden sonra çok huzurlu bir yer olarak geldi bana" diye konuştu.Mahkeme, Fadik Sağdıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirip,  iyi hal indimi uygulayarak 15 yıla indirdi.  'KASIT VAR, TASARLAMAYA YOK'Mahkeme gerekçeli kararında da Fadik Sağdıç'ın kastının öldürmeye yönelik olduğu yönünde vicdanı kanı oluştuğunu bildirerek, sanığın plan yaptığı yönünde delil bulunmadığını kaydetti.  'HAKSIZ TAHRİK YÜKSEK HALDEN YAPILDI'Kararda, Fadik Sağdıç'ın eşi tarafından uzun süre cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı, bunun da raporlarla doğrılandığı ifade edilerek, bu nedenle cezada en yüksek sınırdan haksız tahrik indirimi uygulandığını açıkladı. Gerekçeli kararda, "Fadik Sağdıç'ın savunmalarında eşinin kendisine fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığını, sürekli başkalarıyla, hatta öz amcasıyla ilişkiye girdiğini söyleyip kendisine iftira attığını, kendisine cinsel şiddet uygulayıp, kendisiyle sürekli zorla cinsel ilişkide bulunduğunu, bulunmadığı zamanlarda yine başkalarıyla cinsel ilişkide bulunduğunu söylediğini beyan ettiği, bu savunmaları Ankara Adli Tıp Kurumu ve doktor raporlarının sanık savunmasına doğruladığı, Fadik Sağdıç'ın uzun süreden beri eşinden cinsel, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünün anlaşıldığı, bu nedenle sanığın öfke ve şiddetli elemin etkisinde kalıp, bu ruhi durumun tepkisiyle eylemini gerçekleştirdiği yönünde vicdanı kanı oluşmuş, bu nedenle haksız tahrik indirimi yüksek halden yapılmıştır" denildi. 'EYLEM ORANTILI DEĞİL'

Meşru müdafaanın tanımının açıklandığı kararda mahkeme, "Fadik Sağdıç'ın kendisine yönelik psikolojik ve cinsel şiddet eylemlerine karşı maktulle cinsel ilişkiden sonra, keseri eline alıp maktulü öldürmesi, sanığın olay esnasında kendisine yönelik haksız bir saldırıya yönelik orantılı bir şekilde kendisini korumak amacıyla hareket etmediğini gösterdiği gibi, haksız saldırıya yönelik eyleminin orantılı olmadığı, sanığın uzun süredir aynı eylemlere maruz kaldığı ve anlık bir eyleme karşı tepkisinin söz konusu olmadığı, dolayısıyla eyleminin heyecan, korku veya telaşa neden olabilecek boyutta olmaması nedeniyle 'meşru müdafaa' imkanı bulunmadığı yönünde tam bir vicdanı kanı oluşmuştur" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Semih Özsoy Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapis - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:04:51. #1.15#
title