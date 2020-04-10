Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş
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Kocaeli, Darıca, Kiraz, Güncel

Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Kiraz Y.'yi (36) boynuna balta ile vurarak öldüren Mustafa Y. (43) adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:23
Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Kiraz Y.'yi (36) boynuna balta ile vurarak öldüren Mustafa Y. (43) adliyeye sevk edildi. Mustafa Y. ifadesinde, eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.  

Olay dün öğle saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşandı. Tersane işçisi Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Mustafa Y. yatak arasına sakladığı baltayı alıp, eşinin boynuna vurdu.

Kiraz Y. olay yerinde yaşamını kaybetti. Mustafa Y. ise talihsiz kadının cesedini, koltuğun altındaki sandığa koydu. En büyüğü 13 yaşında olan 3 çocuğunun odalarında olduğu sırada annelerini öldüren Mustafa Y., kanları temizledi. Gece yarısı da polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polisin bulduğu ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Mustafa Y. ifadesinde, telefonla bir kişiyle konuşurken duyduğu eşini, kendisini aldattığından şüphelenip öldürdüğünü anlattı. Mustafa Y. emniyetteki işlemlerin ardından 'kasten öldürme' suçundan Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 


Kaynak: DHA

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