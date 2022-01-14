Eşini kazada kaybeden Selma koronavirüse yakalandı

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde doğum için eşini hastaneye götüren ambulansın peşinden motosikletiyle giderken kazada yaşamını yitiren Nusret Özdemir'in (24) eşi Selma Özdemir, koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. Bu arada Özdemir, bebeğine hamilelik sürecinde kocasıyla düşündüğü Asya adını verecek.

Kaza, 8 Ocak günü saat 12.30 sıralarında, D-400 kara yolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobil ile Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Doğum sancısı tutan eşi Selma Özdemir'i hastaneye götüren ambulansın peşinden giden Özdemir, yaralandı. Özdemir'in ambulansı takip ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

Özdemir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce Gazipaşa Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği nikah töreninin görüntüleri ortaya çıktı. Çiftin sağlık ve mutlulukta ömür boyu birlikte olma temennisiyle 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdiği günden, geriye hatıraları kaldı.