Eşini kazada kaybeden koca: Ölüm sana yakışmadı gülüm

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, hafif ticari aracın takla attığı kazadan 4 çocuğuyla birlikte yaralı kurtulan Rüştü Taş, eşi Necla Taş'ı (45) kaybetmenin acısını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, hafif ticari aracın takla attığı kazadan 4 çocuğuyla birlikte yaralı kurtulan Rüştü Taş, eşi Necla Taş'ı (45) kaybetmenin acısını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Taş, "Ölüm sana yakışmadı gülüm. Yaralı çocuklarıma dua talep ediyorum" diyerek yakınlarından manevi destek istedi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çay- Dinar karayolu Arızalı köyü mevkisinde meydana geldi. Şuhut'tan Çay yönüne giden Rüştü Taş (52) yönetimindeki 06 AJ 9833 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 30 metre taklalar atarak atarak savrulduktan sonra ters şekilde durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler hafif ticari araçta bulunan Necla Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, aynı araçtaki eşi Rüştü Taş ile çocukları Bahri Taş (24), Mehmet Taş (22), Fatma Nur Taş (18) ve Yusuf Taş (10) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Necla Taş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.KALBİ DURAN FATMA NUR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORKaza yerinde yaşam belirtisi göstermeyen Fatma Nur Taş'ın hastanede yapılan müdahale ile duran kalbinin çalıştırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.DİDİM'E ÇALIŞMAK İÇİN GİDİYORLARDIŞanlıurfa'da yaşayan Taş ailesinin Aydın'ın Didim ilçesine mevsimlik işçi olarak çalışmaya giderken, kazanın meydana geldiği belirtildi. Necla Taş'ın cenazesinin işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderileceği kaydedildi.'ÖLÜM SANA YAKIŞMADI GÜLÜM'Rüştü Taş, eşinin vefatını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Acısını yakınlarıyla paylaşan Rüştü Taş, "Biricik eşim Necla Taş, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ölüm sana yakışmadı gülüm. El Fatiha. Yaralı çocuklarıma dua talep ediyorum" dedi. KAZAYA TIR'IN NEDEN OLMADIĞI ANLAŞILDI

Öte yandan hafif ticari aracın hatalı sollama yapıp, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştığı iddiaları da jandarma tarafından detaylı şekilde incelendi. Yapılan araştırma ve güvenlik kameralarının kontrol edilmesinin ardından olaya karışan herhangi bir TIR olmadığı, hafif ticari aracın henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak takla attığı tespit edildi. Olaya ilişkin çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer