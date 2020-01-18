Eşini kaynar suyla yakıp uzaklaştırma kararına uymayan kocaya adli kontrol
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Eşini kaynar suyla yakıp uzaklaştırma kararına uymayan kocaya adli kontrol

Samsun'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanıp daha sonra serbest bırakılıp evden uzaklaşma kararına rağmen eşinin kaldığı eve giden koca mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:06
Eşini kaynar suyla yakıp uzaklaştırma kararına uymayan kocaya adli kontrol

'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanıp daha sonra serbest bırakılıp evden uzaklaşma kararına rağmen eşinin kaldığı eve giden koca mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi S.K.(61) ile 20 yıllık eşi D.K. arasında tartışma çıktı. S.K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. tarafından gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, savcı bir gün sonra S.K. hakkında gözaltı kararı verdi ve yeniden polis tarafından gözaltına alınan S.K. bu kez tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Kısa bir süre cezaevinde kalan S.K. tahliye edildi.


S.K. hakkında 'eşine ve eşinin kaldığı eve yaklaşmama' kararı verildi. Uzaklaştırma kararına uymayarak eşinin evine gittiği iddia edilen S.K., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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