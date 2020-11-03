Son dakika haberi: Mersin'de bir kişi 3 kadını öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Son dakika haberler: - Mersin'de bir kişi 3 kadını öldürdükten sonra intihara kalkıştı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, 3 kadını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihara kalkıştı.

- Mersin'de bir kişi 3 kadını öldürdükten sonra intihara kalkıştı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, 3 kadını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde cinnet geçiren bir şahıs, kaynanası, eşi ve baldızını silahla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı kendisine ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN