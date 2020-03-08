Eşini iç savaşta kaybeden Afgan kadının çocuklarıyla zorlu yaşam mücadelesi Afganistan'da, bombalı saldırıda eşini kaybeden 39 yaşındaki Tahere Ahmedi, savaşın yarım bıraktığı hayatını, 8 yıldır Ağrı'da devam ettirerek 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Afganistan'da, bombalı saldırıda eşini kaybeden 39 yaşındaki Tahere Ahmedi, savaşın yarım bıraktığı hayatını, 8 yıldır Ağrı'da devam ettirerek 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Afganistan'da yaşanan iç savaşın gölgesinde yıllarca hemşirelik yaparak halka şifa dağıtan Tahere Ahmedi, eşi Hossein'in, Kabil'de bombalı saldırıda hayatını kaybetmesiyle 4 çocuğuyla yalnız kaldı.

Çocuklarına iyi bir gelecek sunmak için günlerce yürüyerek İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Ahmedi, yaklaşık 8 yıldır Ağrı'da 2 odalı kiralık evde çocuklarına bakıyor.

Fotoğraflarla vatan hasretini gideriyor

Anne Ahmedi, Afganistan'dan gelirken yanına aldığı fotoğraflara bakıp duygu dolu anlar yaşayarak vatan hasretini gidermeye çalışıyor.

Ailenin ihtiyaçlarını hayırseverlerin desteğiyle karşılayan Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüler, anne Ahmedi'yi evinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek verdi.

Tahere Ahmedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'da savaşa rağmen hayatlarının çok güzel geçtiğini ve hemşirelik yaptığını söyledi.

Kocasının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesiyle Afganistan'da hayatlarını devam ettiremediklerini ifade eden Ahmedi, şöyle konuştu:

"Kocam işe giderken bomba patlamıştı. Taliban her zaman bizi tehdit ediyordu. Birkaç tane tehdit mektubu da aldım. Mektuplarda 'Biz sizi de öldüreceğiz, kocanız devlet memurudur' yazıyordu. Bu yüzden ben de çok korktum ve karar verip çocuklarımla kaçtım. İran üzerinden yürüyerek buraya geldim. 8 yıldır çocuklarımla Ağrı'dayız. Çocuklarım burada okula gidiyor, çok memnunlar. Türkiye devleti bize çok iyi bakıyor."

"Kızılay hafta boyunca bize yemek veriyor"

Ahmedi, Türkiye'de insanların sıcakkanlı ve yardımsever olduğunu belirterek, devletin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

Her şeye rağmen çocuklarına sahip çıkıp zorluklara göğüs gererek onları büyüttüğünü ifade eden Ahmedi, "Ana dilim olan Darice ile Farsça, Türkçe ve İngilizceyi iyi biliyorum. Kürtçe de biliyorum ama çeviremiyorum. Aynı zamanda ülkemde hemşireydim. Herkes kendi ülkesini, toprağını ve yuvasını özler. Afganların hepsi böyle, hepimiz özlüyoruz. Kızılay hafta boyunca bize yemek veriyor." diye konuştu.

Ahmedi, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA