KOCAELİ Eşi tarafından gözleri morarıncaya kadar dövülen kadının kızı konuştu: Hapisten çıkarsa ilk işi bize zarar vermek olacak

Eşi tarafından gözleri morarıncaya kadar dövülen kadının kızı konuştu: Hapisten çıkarsa ilk işi bize zarar vermek olacak

'HAPİSTEN ÇIKARSA İLK İŞİ BİZE ZARAR VERMEK OLACAK'

Babası Veli Erbaç'ın annesi Ayten Erbaç'a uzun yıllardır şiddet uyguladığını söyleyen Gülsüm Kaya, babasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tek isteğinin annesini korumak olduğunu belirten Gülsüm Kaya, 'Çocukluğumuzdan beri sürekli psikolojik şiddet, sözlü şiddet zaman zaman fiziki şiddet yaşıyorduk. Zaten çocukluğumuz, gençliğimiz berbat geçti. Küçüktük annemizi koruyamıyorduk. Ama artık büyüdük ve ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Annemi korumak istiyoruz. Haberlerde gördüğümüz ölen kadınlardan biri de annem olmasın istiyoruz. Tek istediğimiz annemi korumak. O şahıs hapisten çıkarsa şayet ilk işi bize zarar vermek olacak. Bunu da istemiyoruz. Böyle bir şeye yeltenmesini de istemiyoruz. Devlet yetkililerimizden bize yardımcı olmasını ve en ağır şekilde cezalandırılıp hayatımızdan çıkmasını istiyoruz. Hayatımızdan endişe duyuyoruz. Çok saldırgan bir insan ve psikolojik sorunları olduğundan eminiz ama raporu yok. Tedavi olmasını söyledik. Evlat olarak ona destek olmaya çalıştık. 'Baba tedavi ol, iyi ol ve hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim' dedik. Bizi dinlemedi ve sonucu da bu oldu? dedi.

'KADINLARI İNSAN OLARAK GÖRMÜYOR'

Anne ve babasının boşanmasını istediklerini ifade eden Gülsüm Kaya, 'Bizim talebimiz en başından beri bellidir. Boşanmalarını istiyoruz. Hayatımızdan çıkmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çocukluğumuzdan beri dayak atıyordu. Annemin hayatı hep dayak yiyerek geçti. Bir kayıp yaşadık benden küçük olan kardeşim iş kazasında kaybettik. O zamanlar sakinleşir gibi oldu. 3-4 sene anneme şiddet uygulamaya ara verdi. Fiziksel şiddet uygulamadığı dönemlerde de sürekli bir psikolojik baskı, psikolojik şiddet hep annemi küçümsüyordu. Zaten kadınları insan olarak görmeyen bir insan. Kadınlara basit bir kadın şeklinde bakıyor. Hasta olduğunu düşünüyoruz. Biz karakola gidip şikayet etsek tedaviye zorlayalım diye düşündük ama anneme zarar verecek diye bekledik. Şu ana kadar hiç şikayetçi olamadık. Polise ne diyecektim. O anda darp yok bir şey yok. Ne diyecektik. Ama sonunda bir oldu tam oldu. Annemi bu hale getirdi' diye konuştu.

'OĞLU BABASINI HİÇ SEVMEZDİ'

Ailenin komşusu Hacer Seyhan, 'Dövüyormuş ve bayıltıyormuş. Araları kötüymüş oğlunun dediğine göre. Oğlu hiç sevmez babasını. Gürültüleri çok geliyordu. 2 gece önce çok kötü gürültüler geldi. Üst kattaki komşu çıktı ayırdı. Eşini dövüyordu. Kadını perişan etti. Biz yukarıya çıktığımızda bayılmıştı' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı