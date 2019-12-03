Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2)
Haberler » Güncel » Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2) - Haber

Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2)

SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİSamsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61), nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:56
Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2)

SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61), nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Saadettin K.'nın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan şüpheli, polis tarafından aranıyor. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler