Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu
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Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu

Antalya'da, eşini döven komşusunu uyardığı öne sürülen kişi, komşusu tarafından silahla yaralandı.

15.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:26
Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu

'da, eşini döven komşusunu uyardığı öne sürülen kişi, komşusu tarafından silahla yaralandı.

ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak'ta oturan Hüseyin Dancı, iddiaya göre, eşini darbeden komşusu Orkun A'yı, bunu yapmaması konusunda uyardı.

Bunun üzerine Orkun A. ve Dancı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orkun A, komşusunu silahla yaraladı.

Dancı'nın yakınlarının vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve ekipleri ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dancı, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Orkun A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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