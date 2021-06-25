Eşini döven kocaya para cezası, onu ısıran karısına meşru müdafaadan beraat

KAYSERİ'de ev alma tartışması yüzünden çıkan tartışmada eşi A.Ş.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yalçın Ş.'ye 2 bin 240 TL para cezası verildi.

KAYSERİ'de ev alma tartışması yüzünden çıkan tartışmada eşi A.Ş.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yalçın Ş.'ye 2 bin 240 TL para cezası verildi. Onu bacağından 'ısırarak' yaralayan eşi A.Ş. ise meşru müdafaa kapsamında kendini savunduğu gerekçesiyle beraat etti.

Olay, 4 Şubat'ta merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Yalçın Ş. ile eşi A.Ş. arasında ev alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Yalçın Ş., eşini yumruk ve tekme darbeleri ile yaraladı. A.Ş. de Yalçın Ş.'yi bacağından ısırdı. Karı kocanın birbirinden şikayetçi olmasının ardından her ikisi hakkında da 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında müşteki sanık karı koca hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını belirten A.Ş., "Ev alma mevzusu yüzünden tartıştık. Ağabeyine verdiğim bilezikleri istedim. Bunun üzerine bana tekme ve yumruk attı. Kafama vurdu. Canım acıdığı için bacağını ısırdım. Hakaret etmedim. 'Senden bir halt olmaz' dedim" diye konuştu.Şikayetçi olmadığını söyleyen Yalçın Ş ise, "Ev alma meselesi nedeniyle tartıştık. Darp ettim. O da benim bacağımı ısırdı" dedi.

Mahkeme hakimi, Yalçın Ş.'yi, 'eşe karşı yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, aynı suçtan yargılanan A.Ş.'nin ise 'kadına şiddet uygulayan Yalçın'ın, ağır saldırısı altında kendini savunduğu ve eş zamanlı olarak saldırıyı def etmeye çalıştığı' gerekçesiyle meşru müdafaa kapsamında beraatine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun