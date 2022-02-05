Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini dövdüğünü iddia etti. Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı, "Parmağım kırılmak üzereydi" dedi. İddialar üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Hurmacı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddia edildi. Sarıyer Jandarma Komutanlığına başvuran eski futbolcunun eşi Mihriban Hurmacı, şiddete uğradığını iddia etti. Hurmacı'nın iddiası üzerine Sarıyer Jandarma Komutanlığı ekipleri eski futbolcuyu gözaltına alarak ifadesini aldı. İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edildiği öğrenilen Özer Hurmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan darp iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Mihriban Hurmacı, "Ben ünlü bir futbolcunun eşiyim, benim de başıma geldi. Ben şiddet gören kadınları görünce, 'Nasıl böyle bir şey olabilir?' diyordum, başıma geldi. Boşanma süreci yaşamıştık, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet gördüm. Üç çocuğum var, evdeyim. Şu an sadece 500 TL param var. Önemli olan kadına olan şiddeti duyurmak. 'Boyamışsın!' diyenler; ben değilim konu sadece, bir sürü kadın var bu durumu yaşayan" dedi.

"Mihriban Hurmacı, saldırmış ve Özer Hurmacı'nın parmağını koparırcasına ısırmıştır"

Öte yandan iddialara ilişkin ünlü futbolcunun avukatı da yazılı bir açıklama yaptı.

Avukat Esennur Ezgi tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim Sn. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasında geçen 03.02.2022 tarihli olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve müvekkilim hakkındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

1- Öncelikle taraflar 2021 yılında girdikleri boşanma sürecinden sonra anlaşma sağlayıp karşılıklı olarak boşanma davasından vazgeçmişlerdi, Müvekkilim Özer Hurmacı evliliğini kurtarmak adına bu süreçte elinden gelen tüm özen ve hassasiyeti göstermiş ancak Mihriban Hurmacı tam aksine davranışlar sergilemeye devam etmiştir. 03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir türlü sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve müvekkilimin parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.

Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın müvekkilim Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 (üç) dikiş atılmıştır.

Akabinde taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardır. Savcılık tarafından alınan sağlık raporunda, Mihriban Hurmacı'da sadece basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu kanaatine varılmıştır. Bu da Mihriban Hurmacı'nın geçirdiği krizden kaynaklanmıştır" denildi.

"Darp, tehdit ve hakaret iddiaları gerçek değil"

Avukat Esennur Ezgi tarafından yapılan açıklamada devamla, "Mihriban Hurmacı tarafından yapılan paylaşımlardaki; darp, tehdit ve hakaret iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur. Ayrıca Savcılık tarafından alınan sağlık raporuyla da basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu ortaya konulmuştur. Buna sebebiyet veren de Mihriban Hurmacı'nın bizzat kendisidir. Yapılan abartılı, yanlış, eksik ve gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalar ile müvekkilim Özer Hurmacı kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilim Sn. Özer Hurmacı hakkında gerçeğe aykırı algı yaratmaya çalışan Mihriban Hurmacı hakkında tüm yasal ve hukuki süreçlerin yürütüleceğini bildiririz. Kamuoyuna duyurulur" denildi. - İSTANBUL