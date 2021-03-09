Eşini dövdüğü için evden uzaklaştırma cezası alan koca tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eşini dövdüğü için evden uzaklaştırma cezası alan koca tutuklandı

09.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:09
Eşini dövdüğü için evden uzaklaştırma cezası alan koca tutuklandı

Karabük'te tartıştığı eşini darp etmesi sonucu 30 gün evden uzaklaştırma cezası alan Ayhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te tartıştığı eşini darp etmesi sonucu 30 gün evden uzaklaştırma cezası alan Ayhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda tartıştığı eşi Derya D.'ye tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darp eden Ayhan D. gözaltına alınmıştı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürülen dayakçı koca işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6284 sayılı kanun kapsamında 30 gün evden uzaklaştırma cezası verilen Ayhan D. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Halis Özkahya Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşini dövdüğü için evden uzaklaştırma cezası alan koca tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:10:51. #1.16#
title