Eşini demir çubukla darp eden şahıs tutuklandı - Haberler
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Eşini demir çubukla darp eden şahıs tutuklandı

Eşini demir çubukla darp eden şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini demir çubukla yaralayan şahıs tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini demir çubukla yaralayan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, B.K. isimli kadın, kocası A.K.'nin kendisine şiddet uyguladığı ve en son demir çubuk ile dövdüğü iddiasıyla emniyete başvurdu. Hastanede yapılan muayenede B.K.'nin kafatasında kırık, sağ sol bacak ve sağ kolda darbe izleri olduğu tespit edildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla A.K. emniyet ekiplerince gözaltına alınarak, mahkemeye çıkarıldı. Adı geçen şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. - ŞANLIURFA

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