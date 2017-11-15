Eşini Defalarca Bıçaklamıştı, Cezai Ehliyeti Varmış

İZMİR (İHA) – İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra barıştığı Eda Okutgen'i bıçaklayıp öldürmekten ömür boyu hapis cezasına mahkum olan Uğur B., kararın bozulmasının ardından yargılanmaya devam edildi. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden sanığın cezai ehliyetinin olduğu raporu gelirken, mahkeme heyeti 4. İhtisas Dairesinden gelecek raporun beklenilmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Yargıtay'ın bozma kararının ardından İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülün duruşmanın 5. celsesine, müşteki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği yetkilisi Sanem Deniz Kural, Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen, annesi Mukadder Okutgen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi ve müşteki avukatı Sevil Altun, sanık avukatı Uğur Onay hazır bulundu. Tutuklu sanık Uğur B.'nin rahatsızlandığı için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldığı ve duruşmaya gelemediği öğrenildi. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden sanığın cezai ehliyeti ile ilgili gelen raporda, sanığın kasten adam öldürme suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunu okudu. Sanık avukatı Uğur Onay, gelen raporu kabul etmediklerini, sanığın gözlem altına alındıktan sonra 4. İhtisas Kuruluna gönderilerek hakkında rapor düzenlenmesi gerekirken, Gözlem İhtisas Dairesince raporun düzenlediğini, rapor hakkında beyanda bulunmak için süre verilemesini belirtti. Duruşma savcısı, gelen rapora bir diyeceklerinin olmadığını, sanık avukatına süre verilmesini, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına süre verilmesine, Adli Tıp Kurum Başkanlığına yazı yazılarak Gözlem İhtisas Dairesinin raporundan sonra Yargıtay kararında belirtilen şekilde 4. İhtisas Dairesi tarafından rapor düzenlenmesinin istenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Olayın geçmişi



Olay, 30 Kasım 2014 te Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilaç firmasında çalışan 41 yaşındaki Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan 43 yaşındaki Uğur B.'den bir yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Eda Okutgen ve Uğur B., tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur B. ile kavga edince evden ayrıldı. Uğur B., apartman çıkışında yakaladığı Eda Okutgen'i defalarca bıçakladı. Okutgen hastanede hayatını kaybederken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur B. tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Çetin Yağlı, sanık Uğur B. hakkında, Eda Okutgen'i kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı. Mahkeme heyeti, sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın avukatı kararı temyiz etti. Temyiz istemini inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın, avukatının talebi doğrultusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine gönderilerek yeni rapor alınması gerektiğini belirtip, kararı bozdu. Bozma gerekçesinde, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Manisa Ruh Salığı ve Hastalıkları Hastanesinin 3 Mart 2015 tarihinde verdiği rapor dosyada bulunmasına karşın, avukatının sunduğu dilekçelerin ekindeki tıbbi evraklar dikkate alındığında, cezai ehliyeti bulunup bulunmadığı konusunda tereddüt oluştuğu vurgulandı. Bu yüzden İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine gönderilerek cezai ehliyeti konusunda rapor aldırılması gerektiği belirtildi. Sanık Uğur B. yeniden yargılanmaya başlandı. - İZMİR