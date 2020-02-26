Eşini darp ettiği iddia edilen kocaya verilen cezalar ertelendi

26.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:35

BURSA'da eşi İrem Sümeyye Y.'yi darp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Semih Y., 'yaralama' suçundan 3 bin lira, 'hakaret' suçundan bin 860 lira para cezası ile 'tehdit' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar, sanığın sabıka kaydının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında ertelendi.

Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Semih Y. ile şiddet gördüğünü iddia eden İrem Sümeyye Y. ve taraf avukatları katıldı. Çok sayıda kadının Sümeyye Y.'ye destek vermek için geldiği duruşmada, sanık koca, olay günü eşinin kızlarına tokat attığını, aralarında çıkan tartışma sırasında da eşini uzaklaştırmak için iteklediğini ileri sürdü. Eşinin kendisi için sosyal medyada linç kampanyası başlattığını dile getiren Semih Y., eşini darp etmediğini savundu.

İrem Sümeyye Y. ise olay günü eşinin, kızına vurduğunu düşündüğünü bu nedenle kendisini darp ettiğini ifade etti. Eşinden daha önce de şiddet gördüğünü belirten genç kadın, "Bana, 'Seni öldüreceğim, engelli bırakacağım' dedi. Bana tehdit ve hakaretlerde bulundu, şikayetçiyim" diye konuştu. KARARA İTİRAZ EDİLECEKDuruşma sonunda mahkeme, sanık kocayı, 'yaralama' suçundan 3 bin lira, 'hakaret' suçundan bin 860 lira para cezası ile 'tehdit' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın, sabıka kaydının bulunmamasını dikkate alarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İrem Sümeyye Y., ise karara itiraz edeceğini söyledi.ADLİYE ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET KINANDI

Kararın ardından adliye önünde toplanan Bursa Kadın Savunma Ağı, CHP Nilüfer Kadın Örgütü ve Bursa Kadın Meclisi temsilcileri, kadına şiddeti kınadı. İrem Sümeyye Y. ve şiddet gören tüm kadınların yanında olacaklarını bildirdi.

Kaynak: DHA