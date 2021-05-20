Eşini darp ederek balkondan atmakla tehdit eden koca tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten yaralama ve tehdit suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten yaralama ve tehdit suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cevher Dudayev Mahallesinde yapılan çalışmada eşini darp ederek balkondan atmakla tehdit eden Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen koca Y.Y., 22 gün tedbir kararı alınmasının ardından kasten yaralama ve tehdit suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı