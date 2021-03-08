Eşini darp eden kocaya 30 gün evden uzaklaştırma cezası
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Eşini darp eden kocaya 30 gün evden uzaklaştırma cezası

08.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:08
Eşini darp eden kocaya 30 gün evden uzaklaştırma cezası

Karabük'te tartıştığı eşine tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darp eden Ayhan D.'ye 30 gün evden uzaklaştırma cezası verildi.

Karabük'te tartıştığı eşine tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darp eden Ayhan D.'ye 30 gün evden uzaklaştırma cezası verildi.

Olay sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan D. isimli şahıs tartıştığı eşine tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darp etti. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde eşi tarafından şiddet gördükten sonra hastanelik olan Derya D. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan dayakçı koca sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ayhan D.'ye 6284 sayılı kanun kapsamında 30 gün evden uzaklaştırma cezası verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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