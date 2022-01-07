Eşini darbedip, parke taşıyla yaraladı; ayırmak isteyen komşulara da saldırdı

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, Afganistan uyruklu Abdorasıd Mohammadı (52), boşanmak isteyen eşi Adalet Mohammadı'yı (49) darbedip, sokaktan aldığı parke taşıyla yaraladı. Mohammadı, kendisine müdahale eden komşusu Zehre Cahilpe'ye (23) de aynı taşla saldırdı. Kavgayı duyup gelen Cahilpe'nin eşi Mesut Cahilpe (26) ise kendisine saldıran Mohammadı'yı beton parke taşıyla başından yaraladı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Abdorasıd Mohammadı, kendisinden boşanmak isteyen 14 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Adalet Mohammadı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Abdorasıd Mohammadı, eşini darbetmeye başladı. Mohammadı, sokaktan aldığı beton parke taşıyla da eşini çeşitli yerlerine vurarak yaraladı. Kadını kanlar içinde gören komşusu Afgan Zehre Cahilpe de kavgayı ayırmayı koştu. Bu sırada Mohammadı, Cahilpe'nin de göğsüne ve koluna beton parke taşı ile vurdu.

Komşusunu kurtarmak isterken kendisi de kanlar içinde kalan Zehre Cahilpe ise hastanede gözyaşı döktü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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