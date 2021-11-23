Eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendilerine ait tekstil atölyesinde 42 yaşındaki Şahibe Altıntaş'ın ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin, önceki gün sabaha karşı çocuğunu arayarak "Annen iyi değil, fenalaştı, acil iş yerine gel" demesi ve çocuğun atölyede annesini ölü bulması bilgisi üzerine polis, baba Mehmet Altıntaş'ı aramaya başladı.

İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını silerek kaçtığı belirlenen zanlı Altıntaş, Güvercintepe'de saklandığı adreste yakalandı.

Eşini döverek öldürdüğü belirlenen Mehmet Altıntaş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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