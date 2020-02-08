Eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası
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Eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ş.T.'yi (27) darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan muhasebeci Ahmet T.'ye (28) 3 bin TL adli para cezası verildi.

08.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:16
Eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası

'de boşanma aşamasındaki eşi Ş.T.'yi (27) darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan muhasebeci Ahmet T.'ye (28) 3 bin TL adli para cezası verildi.

Geçen yıl merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda Ahmet T., boşanma aşamasındaki 1 çocuğunun annesi Ş.T. ile tartıştı. Ahmet T., tartışma sırasında eşinin kafasına yumrukla vurdu. Ş.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1'nci Asliye Ceza Mahkemesinde 'basit yaralama' suçundan yargılanan Ahmet T., karar duruşmasında suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet T.'ye 3 bin TL para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.


Kaynak: DHA
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