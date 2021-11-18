Eşini, çocuklarının gözleri önünde öldüren koca tutuklandı

GAZİANTEP'te, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı eşi Esra Maş'ı (31) tabancayla vurarak öldüren Hasan Maş (35), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte yakınlarını ziyarete giden Hasan ve Esra Maş çifti arasında otomobilde tartışma çıktı. Boşanmak istediğini söyleyen Esra Maş, tartışma sırasında eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan Maş polis tarafından kısa sürede yakalandı. 5 çocuk annesi Esra Maş'ın cenazesi ise dün toprağa verildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Maş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.