ZONGULDAK (İHA) - Uyuyan eşini çekiçle öldürdü, oğlunu arayıp "gel anneni öldürdüm" dedi

ZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi ile tartışan adam eşini uyurken çekiçle vurarak öldürdü. Oğlunu arayarak "gel anneni öldürdüm" diyen zanlı, olay sonrası yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 05.30 sıralarında evine alkollü gelen Ahmet Ayçelebi'nin eşi Şahizer Ayçelebi ile tartışması kavgaya dönüştü. Çift bir süre sonra sakinleşince uyumak için odaya gitti. Amhet Ayçelebi iddiaya göre uyuyan eşi Şahizer Ayçelebi'nin başına çekiçle vurmaya başladı. Yatağında kanlar içinde kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay oğlunu arayan Ahmet Ayçelebi, "gel anneni öldürdüm" dedi. Eve gelen oğlu annesinin öldüğünü görünce olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Talihsiz kadının cansız bedenini Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından evinden alınan Ahmet Ayçelebi'nin karakoldaki ifadesi sürüyor.