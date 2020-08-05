Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı
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Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladıANKARA'da Bekir A., eşi Dilek A.'yı çalıştığı benzin istasyonunun kafesinde tabancayla vurarak, öldürürken, istasyon sahibi Mehmet Akif B.'yi de ağır yaraladı.

05.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:20

Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

ANKARA'da Bekir A., eşi Dilek A.'yı çalıştığı benzin istasyonunun kafesinde tabancayla vurarak, öldürürken, istasyon sahibi Mehmet Akif B.'yi de ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Bekir A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Eşi Dilek A.'nın kafesinde çalıştığı benzin istasyonuna gelen Bekir A., daha sonra üst kata çıktı. Bekir A., yanında getirdiği tabancayla eşi Dilek A. ve benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'ye ateş açtı. Olayın ardından Bekir A., otomobille kaçarken, ihbar üzerine benzin istasyonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Mehmet Akif B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen Mehmet Akif B.'nin kızı da olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Bekir A., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Bekir A.'nın, eşi Dilek A.'yı benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'den kıskandığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

Kaynak: DHA

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