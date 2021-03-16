Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti
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Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti

16.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:10
Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde cinnet getirdiği öne sürülen Metin Aygün (53), boşanma aşamasında olduğu eşi Mediha Aygün'ü çıkan tartışmada boğazını kesip öldürdükten sonra, kendisini boğazından bıçaklayarak intihar etti.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde cinnet getirdiği öne sürülen Metin Aygün (53), boşanma aşamasında olduğu eşi Mediha Aygün'ü çıkan tartışmada boğazını kesip öldürdükten sonra, kendisini boğazından bıçaklayarak intihar etti.

Olay, sabaha karşı Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Metin Aygün ile eşi Mediha Aygün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında cinnet getirdiği öne sürülen Metin Aygün, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Mediha Aygün kanlar içinde yere yığılırken, Metin Aygün bu kez aynı bıçağı kendi boğazına sapladı.

EN BÜYÜK ÇOCUK YARDIM İSTEDİBu sırada gürültüye uyanan çiftin 3 çocuğundan en büyüğü, evin kapısını açarak yardım çığlığı attı. Seslere uyanan komşuları eve geldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aygün çiftinin yaşamını yitirdiği saptandı. ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Mediha ve Metin Aygün'ün cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çiftin 16, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğu da Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.


Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti
Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti
Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN

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