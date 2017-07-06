Eşini, Boğazını Keserek Öldüren Koca Tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan ve tartıştığı eşi 33 yaşındaki Hatice Özkara'yı boğazını bıçakla keserek öldüren 36 yaşındaki Murat Özkara tutuklandı.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında Akgün Mahallesi'nde meydana geldi. Kablo hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Murat Özkara ile eşi Hatice Özkara arasında evde, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Özkara, mutfaktan kaptığı bıçakla eşi Hatice'yi boğazını bıçakla keserek yaraladı. Kanlar içinde kalan 3 çocuk annesi Özkara, can havliyle dışarı kaçıp, sokak ortasında yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hatice Özkara'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayın ardından kaçan Murat Özkara, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda, saklandığı kırsal Narıncapıtrak Mahallesi'ndeki bir evde yakalanıp, gözaltına alındı. Murat Özkara, götürüldüğü Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



- Manisa