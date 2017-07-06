Eşini Boğazını Keserek Öldüren Koca Tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde tartıştığı eşini, boğazını keserek öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Dün akşam saatlerinde sebebi belirlenemeyen tartışma sonucu eşi H.Ö.'yü boğazını keserek öldüren ve olay yerinden kaçan M.Ö.(36) Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalanmış, emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edilmişti. Bugün savcılıktan mahkemeye gönderilen cani koca çıkarıldığı mahkemece "Kasten eşini öldürmek" suçundan tutuklandı. Kocasının bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 3 çocuk annesi H.Ö., Çarşı Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.



Olayın geçmişi



3 çocukları bulunan H.Ö. (33) ve cezaevinden izinli çıkan eşi Murat Ö. (36) henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan M.Ö. bıçağı karısına doğru salladı. Boğazına bıçak darbesi alan H.Ö., canını kurtarmak için kanlar içinde sokağa fırladı. Kan kaybeden kadın daha fazla uzaklaşamadan sokak ortasında yığıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının boğazından aldığı bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü tespit edildi. - MANİSA