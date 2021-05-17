Eşini boğazından bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık: "Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Çok pişmanım"
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Eşini boğazından bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık: "Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Çok pişmanım"

İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Eşini boğazından bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık: "Eşimi ve kızımı çok seviyorum.

Eşini boğazından bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık: "Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Çok pişmanım"

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mağazada eşini boğazından bıçaklayan ve kızını yaralayan kocanın cezası değişmedi. Kayseri Bölge Mahkemesi'nce usul yönünden bozulan dava tekrar görülürken, sanığın cezasında değişiklik yapılmayarak 16 yıl 9 ay hapis cezası onandı. Mahkemeden kendini savunan koca, "Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Çok pişmanım" dedi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık, Okan T. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Ayrıca müşteki eş A.T. ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bozmadan önceki verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyetine savunmasını veren tutuklu sanık Okan T., "Ben olaydan 1 gün önce tır dorsesi getirdim. Başka bir dorse alacağım için 1 gün tır da yattım. Daha sonra üzerim çok kirlenince üzerime bir şeyler almak için butiğe girdim. Butikte merdivenden çıkarken yukarıdan kızım 'baba' diye bağırdı. Sonra da eşim polis diye bağırdı. Kızım bana biber gazı sıktı. Yanımda bıçak vardı. Bıçağı çıkardım ama yaralama gibi bir kastım yoktu. Kızım benim kolumu tuttu. Bıçağın iradesi bende değildi. Bıçağı ben attım kimse almadı. Yalan söylüyorlar. Çok şükür kızıma bir şey olmadı. Olay anında orada düşebilirdi. Ben çocuğumu korumak için zarar gördüm. Ben eşimi ve kızımı çok seviyorum. Ben öksüz büyüdüm. Kızım öksüz büyümesin. Ben beraatımı talep ediyorum" dedi. Müşteki eş A.T. ise kocasından şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Tasarlayarak öldürmeden ceza almasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Okan T.'in cezasını değiştirmeyerek, sanığa önceki cezası olan 16 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde 13 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırması bulunan Okan T., bir mağazada eşi A.T.'nin boğazını keserek yaraladı. Olay anında kızının da yaralayan Okan T., mağazada kendisine engel olmak isteyenlere biber gazı sıkan ve eşini eşarpla boğmaya çalışan Okan T., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilmişti.

Eşini boğazından bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık: 'Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Çok pişmanım'
Eşini boğazından bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık: 'Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Çok pişmanım'
Eşini boğazından bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık: 'Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Çok pişmanım'
Eşini boğazından bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık: 'Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Çok pişmanım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA

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Eşini boğazından bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık: "Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Çok pişmanım" - Haberler
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