"Başkalarıyla Birlikte Oluyorsun, Benimle Olmuyorsun" Deyip Karısının Boğazını Kesti

Adana'da, eşinin kendisini aldattığını düşünen Fuat K., kıskançlık krizine girdi. Fuat K., "Sen beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle birlikte olmuyorsun" deyip karısını boğazından bıçakladı. Genç kadının hayati tehlikeyi atlattığı ancak hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Polisin yakaladığı Fuat K. ise ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN EŞİNE ŞİDDET UYGULADI

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki Neval K. 15 yıl önce Fuat K. (47) ile evlendi. Ancak evlendikten sonra kıskançlık yüzünden Fuat K. sürekli eşine şiddet uygulamaya başladı.

"BAŞKALARIYLA BİRLİKTE OLUYORSUN, BENİMLE OLMUYORSUN"

10 Kasım akşamı da Fuat K. eve geldiğinde eşine, "Sen beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle birlikte olmuyorsun" diyerek tartıştı. Genç kadın kocasına aldatmadığını söylese de koca buna inanmayınca tartışma kavgaya dönüştü.

EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Çıkan kavgada koca mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini boğazından bıçakladı. Koca daha sonra evden kaçtı. Sesleri duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine olayı haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikeyi atlattığı ancak hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Bu arada polis zanlı kocayı yakaladı. Zanlı ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Fuat K., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.