Eşini bıçaklayarak öldüren koca, "Eşim beni çocuklarımın önünde sayısız kez aldattı" Eşini bıçaklayarak öldüren koca polise teslim oldu Cani koca "Eşim beni çocuklarımın önünde sayısız kez aldattı" Aksaray'da boşanmak üzere olduğu karısını bıçaklayarak öldüren şüpheli akşam saatlerinde polise teslim olurken, hastanede sağlık kontrolü çıkısı gazetecilere eşinin kendisini sayısız...

Eşini bıçaklayarak öldüren koca polise teslim oldu

Cani koca "Eşim beni çocuklarımın önünde sayısız kez aldattı"

AKSARAY - Aksaray'da boşanmak üzere olduğu karısını bıçaklayarak öldüren şüpheli akşam saatlerinde polise teslim olurken, hastanede sağlık kontrolü çıkısı gazetecilere eşinin kendisini sayısız kez aldattığını ve çocuklarının önünde aldattığını söylediği için öldürdüğünü söyledi.

Olay saat 15.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Gamze Apartmanı 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda Başaran ve eşi Harun Başaran arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Harun Başaran mutfaktan aldığı bıçakla karısı Selda Başaran'ı önce boğazından sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile bıçaklayarak öldürdü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve polisin evde yaptığı kontrolde Selda Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Evdeki araştırmanın Selda Başaran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Harun Başaran akşam saatlerinde polisi arayıp adresini vererek teslim oldu. Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe Köyünde bir evde polise teslim olan koca gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, emniyette verdiği ifadesinde karısının kendisini defalarca aldattığını ve cinayeti evde karısıyla yaşanan tartışmada karısının kendisine çocuklarının önünde aldattığını söylemesi üzerine getirdiği cinnetle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken şahsın yarın Aksaray Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA