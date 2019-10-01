Eşini bıçaklayarak öldüren kadına haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis istemi

01.10.2019 12:43

Haber Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA

Güngören'de tartıştığı eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hülya Ö. hakkında Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hülya Ö.'nün ifadesinde, Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içerisinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım dediği de iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 25 Ağustos tarihinde Güngören'de meydana gelen olay şöyle oldu. Hülya Ö., tartışığı resmi nikahlı eşi Kadir Ö.'yü bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri üzerine Kadir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Kavga sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kadir Ö.'nün öldüğünü belirlendi. Gözaltına alınan Hülya Ö. savcılık ifadesinde Kadir Ö.'nün bir yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu, evlendikten 3 gün sonra eşinin kendisine darp etmeye ve hakaret etmeye başladığını, eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini ancak tekrar barışarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. 24 Ağustos Cumartesi günü alkol alan eşi Kadir Ö.'nün kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine eşi Kadir Ö.'ye boşanacağını söylediği belirtilen Hülya Ö.'nün eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve birlikte olmak istediğini söylediğini iddia ettiği belirtildi.

BIÇAĞI EŞİMİ ÖLDÜRMEK KASTIYLA SALLAMADIM

Hülya Ö. ifadesinde Ben 'Yeter artık istemiyorum' dedim bu kez de eliyle kafama vurmaya başladı. Ben elinden kaçmaya çalıştıkça diğer odalarda beni darp etti. Ben can havliyle mutfaktan bıçak aldım. Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde de salonda değildi. Peşimden salona geldi. Boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğerinin nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içerisinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım dedi. Hülya Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'EYLEMİ SAMİMİ ŞEKİLDE İKRAR ETTİ

Savcılık hazırladığı iddianamede şüpheli Hülya Ö.'nün basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının tespit edildiğini, bu delilin şüpheli Hülya Ö.'nün Kadir Ö. tarafından darp edildiği yönündeki beyanını doğrular mahiyette olduğunu belirtti. Şüpheli Hülya Ö.'nün alınan beyanında Kadir Ö. ile evlendiği günden itibaren kendisini darp ve hakaret ettiği şeklinde iddiasının olduğu anımsatılan iddianamede, yapılan araştırmada Hülya Ö.'nün Güngören Polis Merkezi'ne 'Hakaret suçundan şikayette bulunduğu, Kadir Ö.'nün de "kendisine tartışmamız esnasında o'dedim. İnkar etmiyorumö şeklinde ikrarda bulunduğunun görüldüğü ifade edildi. Yine Hülya Ö.'nün darp iddiasıyla şikayetçi olduğu Kadir Ö.'nün savunmasında, "Ben de sinir hali ile eşime vurmaya başladım' dediği de iddianamede yer aldı. Hülya Ö.'nün üzerine atılı eylemi samimi şekilde ikrar ettiği belirtilen iddianamede, Hülya Ö.'nün haksız tahrik altında 'Eşi kasten öldürmekö suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli Hülya Ö. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA