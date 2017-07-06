Eşini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası

Manisa'nın Kula ilçesinde eşini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.





Akgül Mahallesi'nde eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülerek gözaltına alınan M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Kula'da, hırsızlık suçundan dolayı cezaevinden yeni çıkan M.Ö. ile eşi H.Ö. evlerinde dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış. Evin önünde devam eden tartışma sırasında M.Ö. tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen H.Ö. olay yerinde hayatını kaybetmişti.