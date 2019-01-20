Eşini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü.
Alınan bilgiye göre, Hasan ve Hürü A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinden tartışma sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.
Eve gelen ekipler, Hürü A'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hürü A'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Eşini bıçakladığı iddia edilen Hasan A, evde gözaltına alındı.
Hürü A'nın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA