Eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar etti (2)

16.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:23

İNTİHAR EDECEĞİNİ BAKKALA SÖYLEMİŞ

Gaziantep'te, tartıştığı eşi Hülya A.'yı elinden bıçakladıktan sonra sıvı temizlik maddesi içerek, yaşamına son veren Güllabi A.'nın (47) bekçi olarak çalıştığı caminin imamı ve çevre esnafı, yaşananları anlattı. Mahalle bakkalı Hüseyin Delibaş, Güllabi A.'nın kendisine gelip, intihar edeceğini söylediğini belirterek, "Yaklaşık 15 gündür ailevi sıkıntılar olduğunu, hanımının evden çocuklarını alıp, gittiğini anlatırdı. Bana intihar edeceğini ve ailesini öldüreceğini söyledi. Bana sıvı temizlik maddesi içeceğini de söylüyordu. Yanlış olduğunu anlattık sonra yaklaşık 1 haftadır tuvalette yatıp, kalkmaya başladı. Yardımcı olmaya çalıştık. Soğukta kalmaya başladı, kendisine soba verdik. 'Ölümden başka çarem yok' dedi. Dün akşam gelip, benden 10 lira istedi; kendisine 5 lira verdim. Hanımı buraya gelmiş, 'Ayrılalım' demiş. Bağırma sesleri gelmeye başladı. Kapıyı açmak için uğraştık, açılmadı. Bende yedek anahtar vardı. O zamana kadar polisler geldi, kapıyı açtık. Eşi ve yanında bulunan kadın, kapı açılınca dışarı kaçtı. Kendisi de yerde yatıyordu ve ağzından köpükler geliyordu daha sonra sağlık ekipleri geldi alıp, götürdü" diye konuştu.

Tartışma seslerini duyduğunu söyleyen cami imamı Mehmet Çaka ise "Güllabi yaklaşık 1 yıldır burada çalışıyor. Dün akşam da kendisine yemek verdim. Burada cami cemaati sesler duymuş, ben de gelip, ne olduğunu sordum. Bana 'Hanımla bir akraba var, konuşuyoruz, bir sorun yok' dedi. Ben gittikten sonra kavga etmişler ve sıvı temizlik maddesi içmiş" dedi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,

Kaynak: DHA