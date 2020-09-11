Eşini bıçakla yaralayıp, teslim oldu (2)
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Eşini bıçakla yaralayıp, teslim oldu (2)

MİSAFİRLİĞE GELMİŞLERAfyonkarahisar'da, askeri lojmanda tartıştığı eşini bıçakla yaralayan, ardından polise teslim olan kişinin askeri personel olmadığı, lojmanda kalan bir yakınlarının yanına misafirliğe geldiği ortaya çıktı.

Eşini bıçakla yaralayıp, teslim oldu (2)
11.09.2020 22:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:37

MİSAFİRLİĞE GELMİŞLER

Afyonkarahisar'da, askeri lojmanda tartıştığı eşini bıçakla yaralayan, ardından polise teslim olan kişinin askeri personel olmadığı, lojmanda kalan bir yakınlarının yanına misafirliğe geldiği ortaya çıktı. Adı açıklanmayan kişinin polisteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA

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