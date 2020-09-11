Eşini bıçakla yaralayıp, teslim oldu (2) MİSAFİRLİĞE GELMİŞLERAfyonkarahisar'da, askeri lojmanda tartıştığı eşini bıçakla yaralayan, ardından polise teslim olan kişinin askeri personel olmadığı, lojmanda kalan bir yakınlarının yanına misafirliğe geldiği ortaya çıktı.

MİSAFİRLİĞE GELMİŞLER Afyonkarahisar'da, askeri lojmanda tartıştığı eşini bıçakla yaralayan, ardından polise teslim olan kişinin askeri personel olmadığı, lojmanda kalan bir yakınlarının yanına misafirliğe geldiği ortaya çıktı. Adı açıklanmayan kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA