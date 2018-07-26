Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Adli Kontrolle Serbest

Samsun'un Atakum ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi Arzu A'yı (28), Esenevler Mahallesi 375. Sokak'taki evlerinde bıçakla yaralayan Mustafa A'nın (34) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mustafa A, adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarına, "Allah rızası için yanlış bir şey yazmayın. Benimki namus için." dedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa A, dün eşi Arzu A'yı sol karın boşluğu ve sol kolundan bıçaklamıştı. Yaralı kadın ambulansla bir özel hastaneye kaldırılmıştı. Zanlı ise Mevlana Mahallesi Aziz Sancar Parkı'nda yakalanmıştı.