Eşini bıçakla yaralayan sanığa 12,5 yıl hapis

KAYSERİ'de, sosyal medyadan başka biriyle konuştuğu için tartıştığı eşi B.K.'yi, çıkan kavgada bıçaklayarak yaralayan koca Ö.K., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 7 Eylül'de merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Ö.K. ile eşi B.K. arasında iddiaya göre sosyal medyadan başka bir erkek ile yazıştığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ö.K., mutfaktan aldığı bıçakla eşi B.K.'yi yaraladı. Kadının eşinden şikayetçi olmasının ardından Ö.K., 'yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. B.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Ö.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, yaraladığı eşi mahkeme salonunda hazır bulundu. Eşini yaraladığı için çok pişman olduğunu ifade eden sanık Ö.K., "Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Adaletinize güveniyorum. Çok pişmanım. Tahriklerden kaynaklı yaşanan bir olay. Beraatımı istiyorum" dedi. Şikayetçi olmadığını söyleyen B.K. ise, "Eşim sosyal medyadan başka birisi ile yazıştığımı gördü. Ardından da bu olay oldu. Şikayetçi değilim. Çok pişmanım. Eşim ile şu an görüşüyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.K.'nin eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek, bu suçtan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından da eyleminin teşebbüs aşamasında kalması ve 'iyi hal' ile 'tahrik' indirimleri uygulayarak sanığın cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN