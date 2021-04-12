Eşini bıçakla yaralayan kocaya 15 yıl hapis cezası verildi
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Eşini bıçakla yaralayan kocaya 15 yıl hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel
Eşini bıçakla yaralayan kocaya 15 yıl hapis cezası verildi

Avcılar'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan koca, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avcılar'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan koca, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Deniz Bilgici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada söz alan sanık Deniz Bilgici, 5 yıllık evli olduğunu anlatarak, yaşanan olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Deniz Bilgici'nin "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Deniz Bilgici'nin kendisini aldattığını öne sürdüğü 5 yıllık eşi müşteki Öznur Bilgici'yi bıçakla yaraladığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanığın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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