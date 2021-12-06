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Eşini bıçakla yaralamıştı, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eşini bıçakla yaralamıştı, tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde kız yurdunda çalışan eşini bıçakla yaralayan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde kız yurdunda çalışan eşini bıçakla yaralayan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Çine'de bir kız yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z. U. adlı kadın çalıştığı iş yerinde kocası Ö. U. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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