Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu
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Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu

Bahçelievler'de Cezayir uyruklu bir adam, eşini bıçaklayarak öldürdü.

22.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:27
Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu

'de uyruklu bir adam, eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayan adam, suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Olay, saat 07.00 sıralarında Bahçelievler Fetih 1 Sokak'ta 5 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cezayir uyruklu Rached Hıchem (42), olan eşi Mazouzı Fatıha (52) ile iş bulması konusunda tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeli koca,masanın üzerinde bulunan bıçakla eşine saldırdı. Bıçak darbelerinin hedefi olan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kocası evden dışarıya çıktı. Sabah saatlerinde polis ekiplerini arayan cani koca, karısını öldürdüğünü belirterek ekiplerle birlikte olayın gerçekleştiği eve gitti. Olay yerinde karısını öldürdüğünü itiraf eden koca, gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mazouzı Fatıha'nın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Cezayirli kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kadının ölüm haberini alan çevredeki arkadaşları gözyaşı döktü. Tabutuna sarılan arkadaşları sinir krizi geçirdi.

(Ufuk Kıvık/İHA)

Kaynak: İHA

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: Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu
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